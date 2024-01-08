Kandil günleri ne zaman? (2024 dini günler takvimi)

2024'e girilmesi ile birlikte vatandaşlar dini bayramlar, tatiller ve kandil günlerini merak etmeye başladı. İslam alemi tarafından yılın ilk kandili olarak kutlanan Regaip, bu sene 11 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Peki 2024 kandil tarihleri hangi günlere denk geliyor? İşte cevabı...

2024 dini günler takvimi

* 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

* 6 Şubat Salı: Mirac Kandili

* 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

* 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

* 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

* 9 Nisan Salı: Arefe

* 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

* 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

* 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

* 15 Haziran Cumartesi: Arefe

* 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

* 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

* 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

* 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

* 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

* 16 Temmuz Salı: Aşure Günü

* 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili