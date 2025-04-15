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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Bursa güne depremle uyandı

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar bölgesinde sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Bursa güne depremle uyandı
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 15 Nisan 2025 Salı günü saat 06:58’de, merkez üssü Taşpınar-Mustafakemalpaşa (Bursa) olan bir depremin kaydedildiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, sarsıntının merkez üssüne yakın bazı yerleşimlerde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

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