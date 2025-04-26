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Kandilli'den İstanbul depremi raporu: 445 artçı oldu, artçılar 15-20 kilometrelik alanda yoğunlaştı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yayımladığı raporda 445 artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı. Raporda, artçıların 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştığına dikkat çekildi.

Haber Merkezi
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Kandilli'den İstanbul depremi raporu: 445 artçı oldu, artçılar 15-20 kilometrelik alanda yoğunlaştı
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İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, "Marmara Denizi Depremi Bilgilendirme Notu" başlıklı bir rapor yayımladı.

İki ana artçı deprem oldu

Raporda, 23 Nisan'dan bugüne kadar (26 Nisan) 445 artçı sarsıntı meydana geldiği, ilk ana depremin ardından 5.2 büyüklüğünde iki ana artçı depremin olduğu belirtildi.

"15-20 kilometrelik alanda yoğunlaştı"

Artçı depremlerin genellikle Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştığı vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki aletsel şiddet MMI 8 ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değeri V'e kadar ulaşmıştır.

Deprem ivme kayıtlar incelediğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.

İlgili depremi takiben altıncı dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyar 16:53 itibar ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduguna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.”

"Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek"

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirtti ve vatandaşları riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri konusunda uyardı.

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