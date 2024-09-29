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Kapalı Çarşı’da kriz: Esnaf protesto için ışıklarını söndürüyor

Kapalı Çarşı’da işgaliye ücreti 900 TL’den 15000 TL’ye çıktı. Fatih Belediyesi’nin işgaliye ücretine yaptığı zammı yüksek bulan Kapalı Çarşı esnafı, belediye ile uzlaşma çabaları sonuç vermeyince, kararı protesto etmek için her gün 12.00’de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başladı.

Haber Merkezi
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Kapalı Çarşı’da kriz: Esnaf protesto için ışıklarını söndürüyor
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Deniz BİLGEN

Fatih Belediyesi, Kapalı Çarşı esnafından aldığı işgaliye ücretini 900 TL’den dükkânın konumuna göre metrekare başına 8000–15.000 TL’ye çıkardı. Yapılan zammı Türkiye şartlarının üzerinde bulan esnaflar Belediye ile uzlaşma çabaları sonuç vermeyince kararı protesto etmek için her gün öğlen 12:00’de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başladı.

“Zamma karşı değiliz ama istenen rakam çok yüksek”

Kapalı Çarşı’nın Nabzı programına konuşan esnaflar dükkânın konumuna göre belediyenin kendilerinden istediği aylık ücretin bazı dükkanlarda 75.000 TL’ye kadar çıktığını belirterek, “Belediye’nin kararının adil olmadığını düşünüyoruz. Mısır Çarşısı’nda işgaliye ücreti metrekaresi 700-900 TL. Kapalı Çarşı’da ise 8000-15000 TL. Zamma karşı değiliz fakat bizden istenen rakam çok yüksek. Fatih Belediyesi’ne Çarşı’nın durumunu anlatmamıza rağmen maalesef dikkate alınmadık” açıklamasını yaptı.

Kapalı Çarşı esnafı ekenomim.com'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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