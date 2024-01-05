Kar tatili olan iller açıklandı (5 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?)

Kar tatili olan iller ve ilçeler öğrenciler tarafından araştırılıyor. Valilik ve Kaymakamlıklardan yapılan son dakika açıklamalar takip ediliyor. 5 Ocak cuma günü olumsuz hava koşulları sonrası gözler okullara çevrildi.

Bitlis

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Van

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.