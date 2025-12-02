Karadeniz'de Rus tankerine saldırı düzenlendi

Rusya'dan Gürcistan'a giden bir geminin daha saldırıya uğradığı belirtildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İki gemi'ye daha saldırı düzenlenmişti

Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde geçtiğimiz günlerde hareketli saatler yaşanmış, Gambiya bandıralı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli iki ayrı ticari gemi, dış etkiyle vurulmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, isabet alan ve yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personeli başarılı bir operasyonla tahliye etmişti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "KAIROS isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 römorkörümüz ve NENE HATUN acil müdahale gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" ifadesi kullanılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.