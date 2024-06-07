Kayseri'de feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 10 kişi yaralandı.
Keykubat Mahallesi Şehitler ile Yurt caddelerinin kesiştiği kavşakta, Altan Ç. yönetimindeki 58 AEU 250 plakalı ticari araç ile Sevim Ç. idaresindeki 38 DB 610 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 1’i ağır 10 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.