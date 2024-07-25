Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
AA
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Kayseri-Ankara kara yolundaki Kalkancık Mahallesi'nde S.D. (35) idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B'nin (69) kullandığı 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, S.D. ve eşi L.D. (32) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları D.D. (12), H.D. (5), H.C.D. (14) ile Hollanda'dan gelen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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