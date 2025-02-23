Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü!
CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat geçiren ve bir süredir tedavi altında olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp ameliyatı sonrasında istirahate çekilen MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu: Sesi iyi geliyordu, durumu iyi
Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından çalışma arkadaşlarına "Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu, durumu da iyi" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli’nin de Kılıçdaroğlu’nun nezaketinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.