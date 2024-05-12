Kenan Sofuoğlu milletvekilliği deneyimine dair çarpıcı bir açıklama yaptı: 3 haftada mahvoldum

Eski dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, bir önceki dönemde AK Parti'nin Sakarya milletvekili olarak görev yapmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Sofuoğlu, milletvekilliği deneyimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sofuoğlu, milletvekili olduktan sadece bir hafta sonra pişmanlık duyduğunu ve görevi bırakmak için her türlü yolu denediğini ifade etti. Beş yıllık milletvekilliği kariyerini ise "Hayatımın en büyük hatasıydı" şeklinde değerlendirdi.

"Beni listenizden çıkartın" dedim

Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuşması üzerine yarışlara ara verdiğini söyledi. Milletvekili adayı listesine adı yazdırıldıktan sonra kendisine partiden çok fazla talep gelmesinden yakınan Sofuoğlu şunları ekledi:

"Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının programı nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'Şuraya git, buraya git' demelerinden. Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı."

Hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi

Altaylı'nın "Bir daha milletvekilliği yapmazsın, değil mi?" sorusuna Sofuoğlu "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" diyerek cevap verdi.