Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sana söz yine baharlar gelecek” diyerek cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı.
AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Sana söz yine baharlar gelecek" ifadesiyle paylaşımda bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoyla cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı. Kılıçdaroğlu, videoyu "Sana söz yine baharlar gelecek..." ifadesiyle paylaştı.
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