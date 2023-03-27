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Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sana söz yine baharlar gelecek” diyerek cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı.

Haber Merkezi
AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Sana söz yine baharlar gelecek" ifadesiyle paylaşımda bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoyla cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı. Kılıçdaroğlu, videoyu "Sana söz yine baharlar gelecek..." ifadesiyle paylaştı.

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