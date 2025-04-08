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Kılıçdaroğlu: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan gençlerle ilgili "Genç evlatlarımız, yalnızca anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandılar. Evlatlarımızın tamamı serbest kalana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
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Kılıçdaroğlu: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz
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CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genç evlatlarımız, yalnızca anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandılar. Hukuksuz bir şekilde zindanlara atılan ve bayramı ailelerinden mahrum geçirmek zorunda bırakılan bu gençlerimizin, yaklaşan sınavlar nedeniyle eğitim hayatları da ağır bir darbe alıyor. Bu ülkenin gençlerinin geleceğini çalmak yetmiyormuş gibi şimdi özgürlükleri de ellerinden alınıyor. O gençlerin tamamı, bizim hem yarınlarımız hem de onurumuzdur. Anayasal düzene uyman için seni uyaran evlatlarımızın tamamı serbest kalana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

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