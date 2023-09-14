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Kılıçdaroğlu ‘sanık’ olarak ifadeye çağrıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski bakan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle ‘sanık’ olarak ifadeye çağrıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 2014 yılında söylediği sözler nedeniyle eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği iddiasıyla ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde aday olmadığı için milletvekili dokunulmazlığı bulunmayan Kılıçdaroğlu’nun, davanın görüldüğü İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nce ifadesinin alınması için Ankara Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazıldı.

 

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