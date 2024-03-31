  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu'dan seçim açıklaması: Son bir adım kaldı
Takip Et

Kılıçdaroğlu'dan seçim açıklaması: Son bir adım kaldı

Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kılıçdaroğlu'dan seçim açıklaması: Son bir adım kaldı
Takip Et

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçları hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

 

İYİ Parti'de ilk istifa: Bilge Yılmaz, Akşener'i istifaya davet ettiİYİ Parti'de ilk istifa: Bilge Yılmaz, Akşener'i istifaya davet ettiGündem

 

 