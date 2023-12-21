Kimlik yenileme işlemlerinde son tarih ne zaman?

2024 yılına artık günler kaldı. Yeni yıl öncesi eski nüfus cüzdanını yeni kimlik ile değiştirmek isteyen vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son bilgilere göre kimlik yenileme işlemi için son tarih bilgisi merak ediliyor. Peki kimlik yenileme işlemleri için son tarih var mı? İşte ayrıntılar...

Kimlik yenileme için ne zaman son tarih?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili zorunlu bir tarih yok.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya dair açıklaması şöyle;

"Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır."

Kimlik yenileme için gerekli belgeler neler?

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge, geçici kimlik belgesi gibi geçerli fotoğraflı resmi bir belge ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılmaktadır.