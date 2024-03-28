Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı

2023 yılında konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler, Gelirler İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden online olarak ya da vergi dairelerinden kira geliri beyanında bulunacak.

2023 yılında konut ve iş yerinden 21 bin TL'den fazla kira geliri elde edenler vergiye tabi olacaklar.

Elektronik beyanname imkanı

Mükellefler beyannameleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden hazır beyanname doldurarak yapabiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem gerçekleştirilebilir.

İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesi üzerinden hazır beyan sistemine giriş yapılıyor. Mükellefler sisteme, gib.gov.tr üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor. Kullanıcı T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresini girerek hızlı ve kolay bir şekilde beyan işlemini tamamlayabiliyor.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.

Beyannameden muaf olan mükellefler

2023 yılı için kira geliri yıllık 21 bin liranın altında kalan mükellefler, beyandan muaf tutuluyor.