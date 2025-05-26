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Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı

Konya’da polis ekiplerinin durdurduğu Suriye uyruklu E.H.’nin, “hükümlü veya tutuklunun kaçması” ve “kasten yaralama” suçlarından toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.H., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
AA
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Kırmızı bültenle aranan hükümlü Konya'da yakalandı
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Konya'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları kapsamında, İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu.

Yapılan kimlik kontrolünde, Suriye uyruklu E.H. olduğu belirlenen şüphelinin, sorgulamasında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan E.H'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve "gönüllü geri dönüş" kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E. H. cezaevine teslim edildi.

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