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Kırtasiye malzemeleri bulunan depoda yangın: 10 iş yeri zarar gördü

Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın 10 iş yerinde hasara yol açtı.

Haber Merkezi
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Kırtasiye malzemeleri bulunan depoda yangın: 10 iş yeri zarar gördü
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Yüreğir Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait 12 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonucu 10 iş yerinde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle oluşan enkazı kaldırmak için söz konusu yere Adana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri getirildi.

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