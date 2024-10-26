Kış saati uygulaması bu gece başlıyor: Türkiye'de de saatler geri alınacak mı?

Avrupa kış saati uygulamasına geçiyor. Bu gece saatler bir saat geri alınacak.

Türkiye’de de saatler geri alınacak mı?

Türkiye'de 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son verilmişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kış saati uygulaması 2024 yılında da uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

Bakan Bayraktar’dan kış saati açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" demişti.

Yaz ve kış saati uygulaması nedir?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır.