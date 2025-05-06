Ahmet Minguzzi cinayetinde kan donduran yeni görüntüler! Gülerek anlatmışlar

İtalyan asıllı 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin, 24 Ocak’ta Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmasının ve 9 Şubat’ta hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma derinleşti. Soruşturma dosyasına olay anına ait yeni bir görüntü eklendi.





NTV'nin haberine göre söz konusu görüntülerde, olay sonrası Fikirtepe Metrobüs Durağı’na giden cinayet zanlısı ve suç ortağının arkadaşlarıyla buluştukları anlar yer alıyor. Zanlının, Minguzzi’yi nasıl bıçakladığını çevresindekilere gülerek anlattığı görülüyor. O anlara ilişkin kayıtlar kamuoyunda infial yaratırken, zanlıların kısa süre sonra gözaltına alındığı, her ikisinin de çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili bir diğer dava ise Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili. Tutuklu sanık Duran Aydın, 27 Mayıs’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, Mattia Ahmet’in babası müşteki Andrea Minguzzi hakkında da duruşmada hazır bulunmaması halinde “zorla getirme” kararı çıkardı.