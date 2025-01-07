Kızı İpek Kıraç mahkemeye başvuruda bulunmuştu: İnan Kıraç'a ikinci kez Adli Tıp kararı!

87 yaşındaki İnan Kıraç’ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile nikah masasına oturmasının ardından evlatlıktan reddi için dava açtığı İpek Kıraç İstanbul Adliyesi’ne başvurmuş ve babasının akli melekelerinin yerinde olup olmadığının incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Çağlayan Adliyesi’ndeki mahkeme jet hızında bir karar ile İnan Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’na sevkine karar vermişti. Dün ise yine ilk kez PD’nin duyurduğu bir gelişme yaşandı: İpek Kıraç, bu kez de Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’ne babası İnan Kıraç’ın evliliğinin geçersiz sayılması için başvuruda bulundu.

Mahkemeden karar çıktı

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre İpek Kıraç’ın başvurusunun üzerinden 24 saat geçmeden Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın ivedi bir şekilde Adli Tıp Kurumu’ndan akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor almasına hükmetti.

Böylece İnan Kıraç için Adli Tıp’tan rapor alması kararını veren mahkeme sayısı ikiye yükseldi.

Ne olmuştu?

87 yaşındaki İnan Kıraç, 2024’ün son günlerinde Büyükçekmece’de 75 yaşındaki Emine Alangoya ile nikah masasına oturmuştu.

Nikah öncesinde İnan Kıraç’ın Koç Üniversitesi Hastanesi’nden ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporu almak istediği fakat alamadıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden bu rapor aldığı iddia edilmişti.

İnan Kıraç – Emine Alangoya çiftinin, Kıraç’ın Galatasaray lisesinden arkadaşı olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından kıyılan nikahı tartışmalara neden olmuştu.

İnan Kıraç’ın evlatlıktan ret davası açtığı kızı İpek Kıraç ise bu gelişmelerin ardından nikahı e-devlet üzerinden öğrendiğini söylemiş, babasına ulaşamadığını belirtmiş ve akli melekelerinin yerinde olmadığı, hazırlanan raporun da düzmece olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.