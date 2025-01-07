Bakan Yumaklı: TARSİM kapsamında üreticiye prim desteği ve hasar ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet destekli TARSİM ile üreticilerimizin emeğini sigorta altına almaya devam ettiklerini dikkat çekti.

TARSİM kapsamında üreticiye ödemeler yapıldı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılı içerisinde üreticilere 3.2 milyon poliçe kesildiğini söyledi. Bakan Yumaklı, TARSİM kapsamında 10.5 milyar lira devlet prim desteği sağlandığını ve 12 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

"3.2 milyon poliçe kesildi"

Bakan Yumaklı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Devlet destekli TARSİM ile üreticilerimizin emeğini sigorta altına almaya devam ediyoruz.

2024 yılı içerisinde;

3.2 milyon poliçe kesilerek,

10.5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı.

12 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirildi.”