  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan pestisit düzenlemesi! Kalıntı limitleri güncellendi
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan pestisit düzenlemesi! Kalıntı limitleri güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit kalıntı limitlerinde güncelleme yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan pestisit düzenlemesi! Kalıntı limitleri güncellendi
Takip Et

Bakanlığın "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Maksimum kalıntı limitleri güncellendi

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi.

Ulusal ve uluslararası alandaki güncel değerlendirmeler emsal alındı

Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı.

 Bazı gıdalarda limit indirimi yapıldı

Bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıdada da limit indirimi yapıldı. Böylece Avrupa Birliği (AB) uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.

 Düzenlemeyle, ithal gıdalar için uygulanan maksimum pestisit kalıntı limitlerinde de kapsamlı değişiklik yapıldı. Değişiklikler, AB'nin pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak yapıldı.

Bu kapsamda, ithal gıdaların yeni kalıntı limitlerine göre kontrol edilerek ülkeye girişlerine izin verilecek.​​​​​​​​​​​​​​

Bakanlık açıkladı: O peynir markasında bakteri tespit edildi! Peki natamisin nedir?Bakanlık açıkladı: O peynir markasında bakteri tespit edildi! Peki natamisin nedir?Gündem
Tarım desteklerinde kafa karıştıran sorular ve yanıtlarıTarım desteklerinde kafa karıştıran sorular ve yanıtlarıTarım
Ekonomi
Bakan Yumaklı: TARSİM kapsamında üreticiye prim desteği ve hasar ödemesi yapıldı
Bakan Yumaklı’dan TARSİM açıklaması
Fahiş aidat ve kira artışlarının önüne geçilecek! Endeksleme sistemi geliyor
Fahiş aidat ve kira artışlarının önüne geçilecek! Endeksleme sistemi geliyor
İPA: İstanbul’da gelir dağılımı daha bozuk!
İPA: İstanbul’da gelir dağılımı daha bozuk!
Bakan Kurum duyurdu: 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak
Bakan Kurum duyurdu: 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak
Memur-Sen'den kamu çalışanlarına 'refah payı' talebi
Memur-Sen'den kamu çalışanlarına 'refah payı' talebi
Prof. Dr. Güven Sak açıkladı: Suriyelilerin Türkiye’de kaç şirketi var?
Prof. Dr. Güven Sak açıkladı: Suriyelilerin Türkiye’de kaç şirketi var?