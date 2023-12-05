Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etti

Kızılay'da 2017 yılından itibaren Genel Müdür olarak görevini yürüten İbrahim Altan istifa etti.

Kızılay Yönetim Kurulu, 3 Aralık tarihinde “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına ve bu makamda bulunan tüm yetkilerin Kızılay Genel Sekreterin devredilmesine” karar verildi.

Çadır satışı tepkilere neden olmuştu

Kızılay, 6 Şubat depremlerinin ardından çadır satışıyla gündeme gelmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çadır satışını yanlış buluyorum" açıklamasından bir süre sonra Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık, 12 Mayıs'ta istifa etmişti.

Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı almış ve başkanlık görevine Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz getirilmişti.