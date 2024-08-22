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KKTC'de askeri araç devrildi: Şehit ve yaralılar var

KKTC'de sabah saatlerinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 11 asker ise yaralandı.

Haber Merkezi
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KKTC'de askeri araç devrildi: Şehit ve yaralılar var
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi. Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, trafik kazasında yaralanan askerlerden 1'inin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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