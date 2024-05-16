Kobani davasında karar sonrası DEM Parti MYK olağanüstü toplanıyor

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nın 83'üncü duruşmasında, kararları açıklarken DEM Parti’den açıklama geldi.

"Kobani kumpas davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kobani Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak!”

Ayrıca, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve bileşen partilerin eş başkanları, kararı sonrası bu akşam saat 18.00’de Genel Merkez'de olağanüstü toplanacak.

Kobani davası

Kobani Davası'nda, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde IŞİD’in Kobani’ye saldırmasının ardından birçok ilde yapılan protesto ve eylemler nedeniyle, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi yargılanıyor. Söz konusu 108 kişi, ''devletin bütünlüğünü bozma'' başta olmak üzere pek çok suçla yargılanıyor. Davanın iddianamesi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Ocak 2021’de kabul edildi.

Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38'er kez ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası isteniyordu. Demirtaş, 25 Aralık 2023 tarihinde yaptığı ilk savunmasında ''Hakkımda somut tek bir delil yok, bu bir siyasi intikam davasıdır, hukuken tutuklanmadık, hepimiz siyasi rehineleriz'' diye konuşmuştu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olaylarda eylemcilerle kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar çıkmış ve resmi kaynaklara göre 37 kişi hayatını kaybetmiş, 326'sı kolluk kuvveti olmak üzere toplamda 761 kişi de yaralanmıştı.