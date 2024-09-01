  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. KPSS soru ve cevapları erişime açıldı
Takip Et

KPSS soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KPSS soru ve cevapları erişime açıldı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ön lisans oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar erişebilecek.

TSK’da bir ilk gerçekleşti! Kara, Hava ve Deniz Harp okullarının birincileri kadın öğrenciler olduTSK’da bir ilk gerçekleşti! Kara, Hava ve Deniz Harp okullarının birincileri kadın öğrenciler olduGündem

 

İstanbul'un enflasyonu açıklandı: Artış hızı yavaşladıİstanbul'un enflasyonu açıklandı: Artış hızı yavaşladıEkonomi

 

Gündem
İşte 'Altın Vize' için yeni şartlar!
İşte 'Altın Vize' için yeni şartlar!
Yargıtay'dan emsal karar! Babasıyla görüşmeyen çocuğa annesinin soyadı verildi
Yargıtay'dan emsal karar! Babasıyla görüşmeyen çocuğa annesinin soyadı verildi
Ankara Valiliği saat vererek uyardı!
Ankara Valiliği saat vererek uyardı!
TSK’da bir ilk gerçekleşti! Kara, Hava ve Deniz Harp okullarının birincileri kadın öğrenciler oldu
Kara, Hava ve Deniz Harp okullarının birincileri kadın öğrenciler oldu
Meteoroloji Kocaeli ve çevresi için uyardı!
Meteoroloji Kocaeli ve çevresi için uyardı!
Avcılar'da kaza! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
Avcılar'da kaza! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı