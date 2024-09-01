TSK’da bir ilk gerçekleşti! Kara, Hava ve Deniz Harp okullarının birincileri kadın öğrenciler oldu

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda Cumartesi günü düzenlenen diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bir ilke imza atıldı: Üç harp okulunun birden dönem birincileri kadın öğrenciler oldu.

Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu'nun birincisi olan başarılı kadın teğmenler diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Erdoğan, "Bu herhangi bir tesadüf değil, kızlarımızın gerçekten harp okullarımıza olan ilgi ve alakası, bunun neticesinde çalışmaları ve verdikleri mücadele. Bu mücadeleyle de hamdolsun kara, hava, denizde alınan netice" diye konuştu.

Mezuniyet törenine 14'ü misafir ülkelerden olmak üzere 198 öğrenci katıldı.

Başarılı kadın teğmenler kimler?

24 yaşında Kara Harp Okulu'ndan birincilikle mezun olan Teğmen Ebru Eroğlu İstanbul'da doğdu ve liseye kadar öğrenimini İstanbul'da tamamladı.

Deniz Harp Okulu'nun 22 yaşındaki birincisi ise Teğmen Şeyda Yıldırım oldu. Yıldırım, Kocaeli'de dünyaya geldi.

Hava Harp Okulu birincisi de 23 yaşındaki Teğmen İkra Kuyumcu'ydu. Kuyumcu'nun İzmir Amerikan Lisesi'nden mezunu olduğu belirtiliyor.