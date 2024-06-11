Kritik görüşme bugün: Erdoğan'ın CHP ziyaretinde neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye iadeiziyareti öncesinde parti genel merkezinde hazırlıklar tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkezi’nde Erdoğan ile görüşmüştü. Erdoğan, görüşme sırasında CHP Genel Merkez’e bir iadeiziyarette bulunacaklarını söylemişti. Özel, geçtiğimiz hafta görüşme tarihini 11 Haziran olarak açıklamıştı. Erdoğan’ın bugün, 18 yılın ardından saat 16.00’da CHP Genel Merkez’ine gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2006 yılında, CHP Genel Merkezi’nin açılışından sonra dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

Neler konuşulacak?

ANKA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, CHP lideri Özel'in makamında yapılacak görüşmede; emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam, kayyum atamaları, Gezi Davası tutukluları, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve tutukluluğunun devamı, Sinan Ateş cinayeti, adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmaması, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması, belediyelerin borçları konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Forslu bayrak getirildi

Erdoğan’ın iadeiziyareti öncesinde, CHP Genel Merkez’deki hazırlıklar ve güvenlik önlemleri sürüyor. Hazırlıklar sabah saatlerinde temizlikle başladı. Erdoğan'ın giriş yapacağı kapıdaki kırmızı halı ve camlar temizlendi. Güvenlik önlemleri kapsamında genel merkez çevresinde çok sayıda emniyet mensubu hazır bulunuyor.

Genel merkezin bulunduğu sokağın giriş-çıkışa kapatılacağı, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin ziyaret öncesinde genel merkez ve çevresinde bomba araması yapacağı öğrenildi. Ayrıca CHP Genel Merkezi çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirilecek. Saat 14.30 itibarıyla gazeteciler basın katından çıkarılacak.

Cumhurbaşkanını karşılama protokolüne göre, Erdoğan’ın gelişinden 15 dakika önce, CHP Genel Merkezi’nin bahçesinde bulunan bayraklar arasına Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asılacak. Forslu bayrağın Sosyalist Enternasyonel bayrağının yerine asılacağı öğrenildi.

Basın mensupları dahil, binaya giriş-çıkış olmayacak

Basının, görüşmeye ilgisi de yoğun oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkezde gelen basın mensuplarının rahat çalışabilmesi için bahçede şeritli koridor oluşturuldu, televizyon yayınları için çadırlar kuruldu. Basın mensupları görüşme sırasında genel merkez bahçesi ve giriş katta yer alan 600 kişilik konferans salonunda çalışabilecek. Erdoğan'ın binaya girşinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmeyecek. Görüşme esnasında asansörlerin çalışmayacağı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olacağı öğrenildi.

Özel, Erdoğan’ı kapıda karşılayacak

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Merkez’e ana kapıdan girecek. CHP Lideri Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşılaması bekleniyor. Kapıda basına görüntü verilmesinin ardından Erdoğan ve Özel, 12’nci kattaki Genel Başkanlık makamına çıkacak. Görüşme öncesinde makam odasında, Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı kimliği dikkate alınarak düzenleme yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayrağının; Özel ise CHP bayrağının önünde oturacak. CHP yetkilileri, oturma düzeni üzerinden “herhangi bir mesaj veren” veya imaya yol açan görsel düzenleme yapılmadığını belirtti.

Özel, kurmaylarını bilgilendirecek

Görüşmede, 2 Mayıs’ta olduğu gibi liderlere AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan, not tutmak için eşlik edecek.

CHP MYK, Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından toplanacak. CHP’nin görüşmenin içeriğine dair görüşmeyi takip eden gazetecilere bilgilendirme yapması da bekleniyor.