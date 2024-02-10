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Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi: Olay siyasi değil

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen saldırının siyasi boyutu olmadığını söyledi.

Haber Merkezi
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi: Olay siyasi değil
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Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi şunları söyledi:

“Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi’nde gerçekleşen silahlı saldırı gündemini yakından takip ediyoruz. Öncelikle saldırıda yaralanan komşumuza en içten dileklerimle acil şifalar diliyorum. Sayın Aziz Yeniay’ın bölge ziyareti esnasında gerçekleşen olayın, siyasi bir boyutu olmadığını sizlerle paylaşmak isterim. Bu tür şiddet olaylarının toplumumuzun huzurunu bozmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Kirli ve teyide muhtaç bilgilerin anında haber kanallarından servis edilmesini de doğru bulmuyorum.”

 