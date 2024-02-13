Kül Masalı dizisinin konusu nedir? Kül Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Kül Masalı dizisi ne zaman başlıyor?

TRT 1'in başrollerinde Sevda Erginci, Gökhan Alkan ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı Kül Masalı dizisi, 15 Şubat'tan itibaren perşembe akşamları ekranlara gelecek.

Kül Masalı dizisinin konusu nedir?

Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge’nin Arat’ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge’nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat’ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale’nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

Kül Masalı oyuncu kadrosu

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Güneş

Gizem Kala

Emre Can Kutlu

Berfu Öngören

İlker Sami Kılıç

Kahraman Sivri

Handan Yıldırım

Güner Özkul

Elif Hüsna İnce

Gül Kıraç