Kül Masalı dizisinin konusu nedir? Kül Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
TRT 1’in yeni dizisi Sevda Erginci, Gökhan Alkan ve Başak Gümülcinelioğlu ile başrollerini paylaştığı Kül Masalı dizisi seyirci ile buluşuyor. 15 Şubat perşembe günü ekranlara gelecek dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Kül Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Kül Masalı dizisinin konusu nedir? İşte detaylar…
Kül Masalı dizisi ne zaman başlıyor?
TRT 1'in başrollerinde Sevda Erginci, Gökhan Alkan ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı Kül Masalı dizisi, 15 Şubat'tan itibaren perşembe akşamları ekranlara gelecek.
Kül Masalı dizisinin konusu nedir?
Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge’nin Arat’ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge’nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat’ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale’nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.
Kül Masalı oyuncu kadrosu
Gökhan Alkan
Sevda Erginci
Başak Gümülcinelioğlu
Hülya Darcan
Ushan Çakır
Özgür Çevik
Gizem Güneş
Gizem Kala
Emre Can Kutlu
Berfu Öngören
İlker Sami Kılıç
Kahraman Sivri
Handan Yıldırım
Güner Özkul
Elif Hüsna İnce
Gül Kıraç