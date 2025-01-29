Kulis: Mansur Yavaş, Özgür Özel'e aday belirleme süreci için 'Çok erken, doğru olmaz' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıkladı. Özel, partiye üye olan 1 milyon 600 bin kişinin seçeceği kişinin CHP'nin adayı olacağını söylerken, partiye kaydolan herkesin cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde oy kullanabileceğini belirtti.

Buna göre; CHP’de "Dijital Demokratik Katılım" ya da “sandık” kurulma yöntemi kullanılarak üyelerin tercihi ile Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Üyelerden çıkan aday, yasa gereği Meclis grubunun da onayına sunulacak. Yani adaylık konusunda son kararı CHP'li vekiller verecek.

Habertürk'te yer alan habere göre; CHP kulislerinde İmamoğlu'nun adaylığının ilan edileceği ifade ediliyor. Çünkü, CHP örgütleri ve parti genel merkezi üzerinde İmamoğlu’nun ciddi bir ağırlığının olduğu belirtiliyor. Peki Özel’in görüştüğünü ve ‘mutabık olduklarını’ ifade ettiği diğer olası güçlü aday Mansur Yavaş cephesi son gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? CHP Lideri Özel, Mansur Yavaş ile 23 Ocak Perşembe günü Ankara’da görüştü. Görüşmenin basına duyurulmaması kararı alındı. Ancak Özel, grup kürsüsünden görüşmenin yapıldığı bilgisini paylaştı.

"Özel, Yavaş'a 'ön seçim' kararını söylemedi"

Mansur Yavaş’a yakın kaynaklara göre; Özel, bu görüşmede Yavaş’a, aday belirleme sürecini başlatma kararı aldıklarını ifade etti. Bunu kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi. Yavaş ise Özel’e, ufukta bir erken seçim olmadığını, adaylık ilanı için bu nedenle çok erken olduğu söyledi. Cumhur İttifakı'nın amacına hizmet edileceği endişesini paylaştı. İddiaya göre Özel, Yavaş’a ön seçimle aday belirleme tercihini ya da kararını ise söylemedi. Yani Özel ve Yavaş arasında adayın belirlenmesi konusunda herhangi bir mutabakata varılmadı.

"Cumhurbaşkanı, sadece CHP'lilerin oyuyla mı seçilecek?"

Yavaş’a yakın kaynaklar, CHP’de aday belirleme kararının milletvekillerinden oluşan Meclis grubu tarafından belirlendiğine dikkat, çekerek, “Adayın grup kararı ile belirleneceğine dair yasa hükümleri göz ardı ediliyor. Üyelerin tercih ettiği isim, partinin Meclis grubu tarafından onaylanmazsa ya da önemli bir kısmı farklı bir aday tercinde bulunulursa ne olacak? Bu, parti içerisinde yeni bir krizin kapısını aralamaz mı?” dedi.

Yine Özel’in birçok kez “seçilmesi garanti birini aday yapacağız” dediğine dikkati çeken kaynaklar, “Genel merkez de görüyor. Anketlerde sayın Yavaş, açık ara önde çıkıyor. Seçime kadar Yavaş, anketlerde hep birinci olmaya devam ederse ne olacak? ‘Biz üyelerimize sorduk, başka biri çıktı' mı denilecek? Bu durumda nasıl garanti aday belirlenmiş olacak? Cumhurbaşkanı, sadece CHP'lilerin oyuyla mı seçilecek? Her kesimden insanların destek vereceği bir isim, nasıl parti üyeleri tarafından belirlenmiş olacak?” ifadelerini kullandı.