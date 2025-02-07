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Kulis: Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Yedek aday' resti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için tüm üyelerin katılımıyla bir ön seçim yapma kararı aldı. Bu süreçte kulislerde hareketlilik yaşanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mansur Yavaş’ı aday adaylığı için ikna edemediği öne sürüldü. İddialara göre Mansur Yavaş, “Yedek aday olmam” mesajı vererek cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını dile getirdi.

Haber Merkezi
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Kulis: Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Yedek aday' resti!
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CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim düzenlemeye hazırlanıyor. Parti lideri Özgür Özel’in, bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğü iddia edildi. Özgür Özel’in Mansur Yavaş’ı ön seçime katılmaya ikna etme çabalarının sonuçsuz kaldığı öne sürüldü.

Mansur Yavaş kabul etmedi

Nefes'in haberine göre Özgür Özel, Mansur Yavaş'tan ön seçimde Ekrem İmamoğlu ile yarışmasını istedi. Yavaş, bu talebi “Ön seçime karşı değilim ama zamanlaması yanlış. İktidar ve medyası adayımızı yıpratmak için her yönteme başvurur. Tam da AKP’nin istediği şeyi yapıyoruz. Ön seçime kesinlikle katılmayacağım” diyerek reddetti.

'Yedek aday' çıkışı

Yavaş, Özel’e ayrıca “Eğer cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. Doğrudan açıklayın. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP’li üyelerle değil tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın” önerisinde bulundu.

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