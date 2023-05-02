Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

2023 Kurban Bayramı tarihleri tatil planı yapacak olan yüz binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı öncesinde, Diyanet tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Kurban bayramı tatili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımlandığı takvime göre, Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran 2023. Bayram, 1 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı sona erecek. Vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapacak.

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili 9 gün olacak.

Kurban Bayramı tarihleri

Arife 27 Haziran Salı,

1. Gün 28 Haziran Çarşamba,

2. Gün 29 Haziran Perşembe,

3. Gün 30 Haziran Cuma,

4. Gün 1 Temmuz Cumartesi.