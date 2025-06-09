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Kurban Bayramı öncesinde 375 bin kurbanlık kontrol edildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kurban Bayramı öncesinde taşınan 375 bin 90 kurbanlık kontrol edildi, 18 bin 861 gıda işletmesi denetlendi.

Haber Merkezi
AA
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Kurban Bayramı öncesinde 375 bin kurbanlık kontrol edildi
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Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve Kayseri'de denetim istasyonları bulunurken, söz konusu istasyonlarda Kurban Bayramı öncesinde 24 saat esasına göre mesai yapıldı.

Bayram öncesinde kurbanlıkların taşınması sırasında kontroller gerçekleştirilirken, bu denetimlerde hayvanların genel sağlık durumlarından raporlarına, kimlik bilgilerinden taşınan araçların durumlarına kadar pek çok ayrıntı incelendi.

Bu kapsamda, 15 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde, 5 veteriner yol kontrol istasyonunda 4 bin 221 araç ve 375 bin 90 hayvan denetlendi.

18 bin 861 gıda işletmesi denetlendi

Öte yandan Bakanlıkça, ülke genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimler de bayram öncesinde sıklaştırıldı.

Bu çerçevede, gıda kontrol ekipleri tarafından 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde 18 bin 861 gıda işletmesi denetlendi.

Denetimlerde 259 uygunsuzluk tespit edilirken, 10 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu; 13 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Geçen yıl 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştirilirken, Bakanlık, 81 ilde, 41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarıyla hizmet veriyor, 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi denetimlerde yer alıyor.

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