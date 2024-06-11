Kurbanlık hayvan fiyatı 2 yılda yüzde 566 arttı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ithalata dayalı hayvancılık politikalarının getirdiği çöküşün yaklaşan Kurban Bayramı ile ortaya çıktığını belirterek, “Karkas et fiyatı 6 yılda 10 kat yani yüzde 1038 oranında artarken, kurbanlık hayvan fiyatları ise 2 yılda yüzde 566 oranında arttı” dedi.

Akay, “Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nden alınan verilere göre, 2018 yılında kilogramı 29 lira olan karkas et fiyatı haziran itibariyle 328 liraya yükseldi. 6 yılda karkas etin fiyatı 10 kat arttı, yani karkas ete 6 yılda yüzde 1038 oranında zam geldi” dedi.

Kırımızı et fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artış yüzünden vatandaşların dini vecibesini dahi yerine getiremez hale geldiğini aktaran Akay, “Türkiye Ziraat Odalarından derlediğimiz verilere göre, 2022 yılında ortalama 15 bin lira olan büyükbaş hayvan fiyatı bu yıl 100 bin lirayı aşmış durumda. Sadece 2 yılda kurbanlık hayvan fiyatlarına yüzde 566 oranında zam geldiğini tespit ettik. Oluşan kurbanlık fiyatları yüzünden insanlar dini vecibelerini dahi yerine getiremez duruma geldi. Kırmızı eti bayramdan bayrama gören vatandaş bu yıl onu dahi göremeyecek” diye konuştu.