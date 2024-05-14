Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 740 milyar TL’ye ulaştı

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 35 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 1,5 artışla 515 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 16 artış göstererek 388 milyar TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk, net kârını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artırarak 7 milyar TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 55 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 740 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini korudu.

"Müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz"

2024 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarına yönelik görüşlerini açıklayan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Kuveyt Türk olarak yakın zamanda oluşturduğumuz 2026 stratejimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin çözüm ortağı olma vizyonuyla önümüzdeki dönemde, müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da derinleştirerek hem mevcut müşterilerimizle olan bağlarımızı güçlendirmeyi hem de geleneksel ve dijital kanallarımız aracılığıyla yeni müşteri kazanımlarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Banka olarak, teknoloji ve ileri analitik araçları daha etkin kullanmak suretiyle müşterilerimize özelleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda, insan kaynağımıza sürekli yaptığımız yatırımlar ve en güncel ve stabil teknolojilerle donatılmış altyapımızla rekabet üstünlüğümüzü artırmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlamak için negatif çevresel etkileri en aza indirme hedefiyle sektörümüzde öncü olma vizyonumuzu pekiştiriyoruz” dedi.

2024 ilk çeyrek rakamlarıyla Kuveyt Türk

• 2024 yılının ilk çeyreğinde kullandırılan fon büyümesi yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.

• Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 1,09 düzeyinde gerçekleşti.

• 2024 yılında toplanan fon büyümesi yüzde 1,52 oranında gerçekleşerek toplamda 515 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı.

• Cari hesabın, toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 55 seviyesine geldi.

• Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 57,22 düzeyinde gerçekleşti.

• Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 20,99 seviyesine ulaştı.