Kuveytli yazar hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği belirtilen Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Zorlu, sosyal medyada büyük tepki gören paylaşımlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu tür provokasyonlar siyasi iktidarın yanlış politikalarıyla farklı sosyal medya platformlarında da son dönemde artmıştır. Toplumda infial yaratan böylesi paylaşımlar için bir an önce tedbir alınmalıdır. Ben de bugün Avukatlarımız aracılığıyla bu örnekteki provokatör şahsın ivedilikle vatandaşlık durumunun tespit edilmesi, Türkiye ile her türlü faaliyetinin ve ilişkisinin belirlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Gerekli işlemlerin en hızlı şekilde yürütülebilmesi için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yetkili makamları göreve çağırıyorum.”

Siyasilerden sert tepki

Siyasiler, Kuveytli yazarın paylaşımlarına sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sert tepki gösterdiler.

CHP Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel: "Kuveytli Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’in partimizin ve ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik itham ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum. Her sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sessizliğini manidar buluyorum."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Ey iktidar sahipleri! Neredesiniz, neden sesiniz çıkmıyor? Neden bu yobaza tek kelime etmekten acizsiniz? Kurucu Liderimiz ve Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdıran kendini bilmez Türk düşmanı, aşağılık yazar bozuntusu bu Kuveytli şahsın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına girmesi hemen yasaklanmalıdır!"

Ey iktidar sahipleri!

Neredesiniz, neden sesiniz çıkmıyor?



Neden bu yobaza tek kelime etmekten acizsiniz?

Kurucu Liderimiz ve Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdıran kendini bilmez Türk düşmanı, aşağılık yazar bozuntusu bu Kuveytli şahsın Türkiye Cumhuriyeti… https://t.co/vYnsKNyL8s — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 18, 2023

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Beni ve Zafer Partisi’ni Birleşmiş Milletler’e şikayet edeceğini söyleyen, Araplara Türkiye’deki paralarını geri çekmeleri tavsiyesinde bulunan bu şerefsiz Kuveytli ahlaksız Atatürk’e ve Atatürk’ü seven herkese hakaret ediyor. Zafer Partisi Türkiye’ye gelen turistlere, okumak için gelen öğrencilere karşı olmadı. Ama Atatürk’e ve Türk Milletine küfreden bu Kuveytli alçağı ülkemizde istemiyoruz."

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: "Türkiye de Arap sevicileri, ATATÜRK düşmanlığı yaptıkça. Kuveytli Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih'i Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik itham ve hakaretler de bulunmuş. Kuveyt'li ABD askerlerinin ezgin çocuğu,hakaretlerini sana misliyle iade ediyorum."

Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, "Türk milletine ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan çöl faresi Abdülaziz Dwaihi bin Rumaih'in, Türkiye Cumhuriyeti'ne girmesi yasaklanmalı, Türkiye'deki tüm mal varlıklarına devlet tarafından derhal el konulmalıdır!" denildi.