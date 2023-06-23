LGS sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Liselere geçiş sınavı (LGS) için öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları için geri sayım başladı. LGS puanı, öğrencilerin başarılarına göre belirlenecek ve bu puanlar liselere yerleştirme sürecinde kullanılacak.

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.

Sınav hangi durumda geçersiz sayılır?

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,



Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,



Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,



Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,



Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,



Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,



Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.