  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Lübnan’dan Türklerin tahliyesi başladı: Gemi Beyrut’tan ayrıldı
Takip Et

Lübnan’dan Türklerin tahliyesi başladı: Gemi Beyrut’tan ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan’daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek olan geminin Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lübnan’dan Türklerin tahliyesi başladı: Gemi Beyrut’tan ayrıldı
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Gündem
MHRS randevu alma sorunu giderilecek! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı
MHRS randevu alma sorunu giderilecek! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı
1500'den fazla kişiyi dolandıran çeteye darbe: 76 şüpheli gözaltına alındı
1500'den fazla kişiyi dolandıran çeteye darbe: 76 şüpheli gözaltına alındı
Halk otobüsünde dehşet! Onlarca kişinin yanında öldürdü
Halk otobüsünde dehşet! Onlarca kişinin yanında öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret edecek
CHP'nin 'İmamoğlu' stratejisi netleşmeye başladı
CHP'nin 'İmamoğlu' stratejisi netleşmeye başladı
Mahkemeden TÜİK'e kötü emeklilere iyi haber! 30 gün süre verildi
Mahkemeden TÜİK'e kötü emeklilere iyi haber! 30 gün süre verildi