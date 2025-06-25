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Maç sonrası Yargıtay üyesi Necip Cem İşçimen’e saldıranlar hakkında karar

Kadıköy’de Fenerbahçe maçı sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran sanıklara hapis cezası verildi.

Haber Merkezi
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Maç sonrası Yargıtay üyesi Necip Cem İşçimen’e saldıranlar hakkında karar
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Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran sanıklar ile ilgili karar verildi.

İstanbul Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3. celsesinde karar çıktı. 

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

Müşteki, Necip Cem İşçimen ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Hapis cezası verildi

Kararda, sanık Erol Gök, "Hakaret", "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından 1 yıl 8 ay, Tayfun Tahsin İlgün ise, "Hakaret" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 31 Ağustos 2024'te Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparktan çıktığı sırada iki kişinin saldırısına uğramıştı.

Olaya ilişkin, aracın plaka bilgisinden kimlikleri tespit edilen sanıklar Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün hakkında dava açıldı.

Olayın ardından tutuklanan Erol Gök, bir süre sonra tahliye edilmişti.

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