Mahkumiyet kararı kesinleşirse Ümit Özdağ yeniden hapse girecek mi?

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, 17 Haziran'da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesince “zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek ve aşağılama” suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Özdağ, kararla birlikte cezaevinden tahliye edildi.

Mahkumiyet kararı kesinleşirse ne olacak?

T24'de yer alan habere göre Özdağ, hakkındaki kararın kesinleşmesi halinde bir daha cezaevine girmeyecek. 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına mahkûm edilen Özdağ’ın, İnfaz Kanunu’na göre koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) yarı oranında hesaplanıyor. Buna göre Özdağ’ın cezaevinde kalması gereken süre, koşullu salıverilme süresi çıkarıldığında 1 yıl 2 ay 1 gün. Özdağ, 21 Ocak 2025’te tutuklandı ve 146 gün cezaevinde kaldı. 146 gün, sonuç cezadan düşüldüğünde neticede cezaevinde kalması gereken süre 9 ay 10 gün...

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesi gereğince Özdağ’a verilen sonuç ceza 1 yıl veya daha az süreli olduğundan denetimli serbestlikten yararlanma hakkı olacak.

Özdağ cezası kesinleşirse Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği uyarınca doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınacak ve cezaevinde kalmadan denetimli serbestlik tedbirleri uyarınca cezasının infazını cezaevi dışında tamamlayacak.

9 ay 10 gün siyaset yapamayacak

Özdağ hakkında mahkûmiyet kararı kesinleşirse, cezasının yatar süresi olan 9 ay 10 günü tamamlayana kadar seçme ve seçilme hakkı dahil siyaset yapamayacak.