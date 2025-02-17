"Makam aracında uyuşturucu" iddiası! Ankara Medipol Üniversitesi'nden açıklama geldi

Ankara Medipol Üniversitesince, bazı basın ve yayın organlarında kurumla ve Rektör Prof. Dr. Tolga Tolunay'la hiçbir ilgisi olmayan konunun çarpıtılarak haber yapılmasının etik ve ahlaki olmadığı, bunlara ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Ankara Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın makam aracı ve şoförü hakkında yapılan haberlerle ilgili açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Üniversitemizde yakın zamanda rektör değişikliği olmuş ve önceki rektörümüzün özel kaleminde şoför olarak çalışan haberlere konu kişi, yeni rektörümüzün göreve başlamasıyla görevden alınmış ve işten çıkarılmıştır. İlgili şahıs suça karışmış ve evinde yakalanarak hakkında adli işlem yapılmıştır. Emniyet güçleri tarafından yapılan bilgilendirmede 'Y.O. ikametinde yakalanmış, 06 AA 023 plakalı araç da ikamet önünde park halinde bulunmuş, şahsın ikameti ve araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamıştır.' denilmiştir. Buna rağmen süreçle ilgili tüm detaylar yargı makamlarıyla paylaşılmış ve gelişmeler yakından takip edilmiştir. Üniversitemiz ve Rektörümüz Prof. Dr. Tolga Tolunay ile hiçbir ilgisi olmayan konunun çarpıtılarak haber yapılması etik ve ahlaki değildir." denildi.

Açıklamada, söz konusu haberlere ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı aktarıldı.