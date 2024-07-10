Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem: Canlı yayında yakalandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.54'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Deprem 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depreme canlı yayında yakalandı

Öğle saatlerinde meydana gelen 4.3 şiddetindeki depreme yerel ERTV sunucusu canlı yayında yakalandı. Yayın esnasında haberleri sunan kadın sunucu, deprem sarsıntısıyla birlikte panik yaşadı. Sunucunun, "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleri ise dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Bakan Yerlikaya: "3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur"

Öte yandan depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. dedi