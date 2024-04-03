  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD, resmi X hesabı üzerinden Malatya, Doğanşehir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aktarılan bilgilere göre 10.48'de gerçekleşen sarsıntı yerin 13.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.