Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD, resmi X hesabı üzerinden Malatya, Doğanşehir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aktarılan bilgilere göre 10.48'de gerçekleşen sarsıntı yerin 13.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-04-03
Saat:10:48:14 TSİ
Enlem:38.03944 N
Boylam:37.67889 E
Derinlik:13.9 km
Detay:https://t.co/mROYQUaIss@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi