Malatya'da OSB'de çıkan yangınlar söndürüldü

2. OSB 6. Cadde'deki bir fabrikanın çatı kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri 10 araç, 18 personelle müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, fabrikanın çatı kısmında bulunan güneş enerji panellerinde zarar oluştu.

Yine OSB'nin arıtma tesisinin atık su borularını döşeme çalışması sırasında borular alev aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir vinç tamamen yandı, bir miktar boru zarar gördü.