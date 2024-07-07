Malazgirt'i sel vurdu: Genç kadın hayatını kaybetti
Muş Malazgirt'te kuvvetli sağanak sonrası dereler taştı, yollar ve tarım arazileri sel suları altında kaldı. Bahçe köyünde sel sularına kapılan 22 yaşındaki Nazar Karataş hayatını kaybetti.
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Muş'un Malazgirt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu.
Birçok ev ve tarım arazilsinin su altında kaldığı Bahçe köyünde, 22 yaşındaki Nazar Karataş selde akıntıya kapıldı.
Bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi sudan çıkarıldı.