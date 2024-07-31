Mali müşavirler Ankara’da miting yapacak

ANKARA (EKONOMİ) - Mali müşavirler mesleki sorunlara çözüm bulunması talebiyle yarın Ankara Anıtpart’ta miting düzenleyecek. Tüm Türkiye’den katılımın sağlanacağı mitingde meslek mensuplarının yaşadıkları meslek sorunlarının çözümü için talepte bulunulacak. Ayrıca enflasyon düzeltmesi uygulamasının geçici vergi dönemlerinde yapılmaması konusunda daha önceden gündeme getirilen talepler de tekrarlanacak.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından organize edilen “Enflasyon Düzeltmesinin Geçici Vergi Dönemlerinde Yapılmaması ve Mesleki Sorunların Çözümü” başlıklı miting saat 14:00 da başlayacak.