Mansur Yavaş: Gelecekteki kuşaklara ulaşımı rahatlamış bir Ankara bırakmaya çalışacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SMART Ankara Projesi Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapanış etkinliğine katıldı. Yavaş buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün, Ankaramız için stratejik öneme sahip bir projenin nihai aşamasına tanıklık etmek üzere bir aradayız. SMART Ankara Projesi kapsamında yürütülen Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı çalışmasının kapanış etkinliğinde sizlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Küresel ölçekte kentlerimiz, hızla artan nüfus, yoğun kentleşme baskısı ve çevresel tehditler karşısında daha dirençli, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir çözümler üretmek zorundadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği destekli bu proje, yalnızca bir ulaşım planı değil; aynı zamanda kentlerimizi çevreye duyarlı, sosyal olarak kapsayıcı ve ekonomik açıdan verimli kılmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşımdır. ABB ve EGO Genel Müdürlüğü olarak bu planlama sürecinde ulaşımın yalnızca taşıma değil, bir yaşam kalitesi meselesi olduğunun bilinciyle hareket ettik.

"Bu etkinlik bir son değil, daha yaşanabilir ve dirençli bir Ankara için yeni bir başlangıçtır"

SMART Ankara Projesi aracılığıyla ortaya konan stratejik plan kapsamında çevresel açıdan, kent içi motorlu taşıt kullanımının azaltılmasıyla karbon salımının düşürülmesi, hava kalitesinin artırılması ve gürültü kirliliğinin azaltılması hedeflenmiştir. Böylelikle hem doğamızı korumak hem de halk sağlığını güçlendirmek mümkün olacaktır. Toplumsal açıdan, yayalaştırma uygulamaları, bisiklet yolları, erişilebilir toplu taşıma sistemleri ile her yaştan birey için güvenli, kapsayıcı ve sağlıklı bir kent içi hareketlilik ortamının oluşturulması amaçlanmıştır. Ekonomik açıdan ise sürdürülebilir ulaşım altyapılarına yapılan yatırımların uzun vadede yakıt tasarrufu, zaman verimliliği ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu çok paydaşlı süreçte kamu kurumlarından akademik çevrelere, sivil toplum kuruluşlarından teknik uzmanlara kadar pek çok paydaşla işbirliği içinde çalıştık. Bu katılımcı yaklaşım, sürdürülebilir ulaşım kültürünün toplum genelinde benimsenmesine önemli katkı sunmuştur. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu kapanış etkinliği bizler için bir son değil, daha yaşanabilir ve dirençli bir Ankara için yeni bir başlangıçtır.

Siz eğer daha önceden yapılmış planları değiştirip, imar planlarını değiştirip ranta dayalı yeni planları yaparsanız bununla karşılaşırız. Buradaki bir imar planı iptal edilmesinin bize bir milyar lira en az, yani bizim ödemek zorunda kalacağımız tazminat. Dolayısıyla yarın, 10 yıl sonra bu yöneticiler nasıl çözcekler bu problemi? Bu çözülmez bir problem. Bir mahalle değil, İncek'in, Çayyolu, Yaşamkent'in tamamı. Keçiören, Ovacık bölgesinin de tamamı böyle. Dolayısıyla şehir planı yaparken yöneticilerin bilimden ayrılmaması, şehir plancılarıyla, Ulaştırma Bakanlığıyla beraber, bütün kamu kurumlarının, üniversitelerle beraber yan yana gelip bu planları yapması ve değiştirmemesi gerekirdi."

"Önümüzdeki kuşaklara inşallah en azından ulaşımı daha rahatlamış, planları yapılmış bir Ankara bırakmaya çalışacağız"

Yavaş, ihalesi yapılacak ulaşım ana planında bunların dikkate alınacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ulaşım ana planını yaparken mutlaka burada yapılan çalışmaları değerlendirerek ulaşım ana planının ihalesine çıkacağız ve inşallah sonuca varırız diye düşünüyorum. Buradaki su hatları, kanalizasyon hatları değişmedi. Ankara'ya iki yılda 500 bin araç girdi. Ondan sonra 'Hadi bu trafiği çözün'... Böyle trafik çözülmez ki. Kaldı ki bu imarları verenler ulaşımla trafik sıkışıklığını dahi ayırt edemediler zamanında. İşimiz zor ama inşallah bu bilimsel çalışmalardan yararlanarak önümüzdeki kuşaklara inşallah en azından ulaşımı daha rahatlamış, planları yapılmış, metro planları da en azından projeleri yapılşmış bir Ankara bırakmaya çalışacağız.

"Bilimsel veriler ışığında ve çevreye duyarlı ilkelerle planlamaya devam edeceğiz"

Bu projenin hayata geçirilmesinde gösterdikleri değerli katkılar ve destekleri için başta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na, aynı zamanda ihale ve sözleşme makamı olarak süreci yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ve Avrupa Yatırımları Dairesi Başkanlığına ve son olarak özverili çalışmalarından dolayı projeyi yürüten ekibimize en içten teşekkürlerimi sununuyorum.

EGO Genel Müdürlüğünün nihai faydalanıcı pozisyonunda yer aldığı bu proje, kurumlar arası güçlü işbirliğinin ve ortak vizyonun bir ürünüdür. Sağlanan katkılar, sürdürülebilir kentsel ulaşım vizyonumuzun somut adımlara dönüşmesinde belirleyici rol oynamıştır. ABB olarak, ulaşımın geleceğini halkımızla birlikte, bilimsel veriler ışığında ve çevreye duyarlı ilkelerle planlamaya devam edeceğiz."