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ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

ABD'de eski CIA Direktörü Brennan ve eski FBI Direktörü Comey hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
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Fox News'ün ABD Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, mevcut CIA Direktörü John Ratcliffe, eski direktör Brennan'ın görevi kötüye kullandığına dair kanıtları FBI'ya sundu.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, FBI'ın bunun üzerine Brennan'a yönelik soruşturma başlattığını kaydetti.

Eski FBI direktörü Comey hakkında da soruşturma başlatıldığı aktaran kaynaklar, soruşturmaların, Rusya'nın 2016'da ABD'nin başkanlık seçimlerini Başkan Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarının ardından yapılan incelemelere ve direktörlerin "Kongre'ye yanlış ifade vermesine" yönelik olduğunu belirtti.

Soruşturmalara ilişkin daha fazla detay verilmezken FBI'ın, Brennan ve Comey arasındaki iletişimi "komplo" olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Öte yandan, CIA, 3 Temmuz'da, Rusya'nın 2016'daki seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine o yıl hazırlanan istihbarat raporunun, "aceleye getirildiği" sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenlerini araştırması için özel yetkili savcı olarak atamıştı.

Durham'ın yürüttüğü soruşturmada 2 kişi delillerle oynadığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmişti.

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